Saryusz-Wolski o SN: Kasta w najczystszej postaci

– Działa ultra vires, czyli poza swoimi kompetencjami, rzeczywiście przejmuje rolę, czy wchodzi w rolę Krajowej Rady Sądownictwa, legislatora, czyli władzy ustawodawczej, Sejmu, ale przede wszystkim prezydenta, mówi który organ i który sędzia powołany przez który organ jest prawomocny, a który nie. Jest to naruszenie bodajże trzech artykułów konstytucji – dodał.

Saryusz-Wolski o SN: To ciąg dalszy akcji ulica-zagranica

Europoseł PiS skomentował zaangażowanie Komisji Europejskiej, opowiadającej się po stronie sędziów Sądu Najwyższego.

- To jest ciąg dalszy tej doktryny, akcji ulica-zagranica. Tej ulicy jest coraz mniej, więc musi być coraz więcej zagranicy. Tylko tak mieliśmy nadzieję, że się skończy, że będzie to wygasało, kiedy odszedł Timmermans i nowa komisja nastała. Niestety tak się nie dzieje, czas na bardziej ofensywne, a mniej defensywne działanie, bo druga strona nie chce z nami zawrzeć porozumienia w tej materii, ani prowadzić dialogu – ocenił.

Saryusz-Wolski o funduszach unijnych: Mogą nas przegłosować, ale mamy prawo weta

Na pytanie, jakie mogą być konsekwencje wniosku o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce, który Komisja Europejska złożyła do TSUE, europoseł stwierdził:

- Jeżeli i tym razem Trybunał Sprawiedliwości stanie po stronie gwałcenia zasad traktatu Unii, wtedy polski Trybunał Konstytucyjny powinien wziąć dobry przykład z Trybunału Konstytucyjnego z Karlsruhe niemieckiego, który mówi, że nie godzi się i nie zgodzi się na działania organów unijnych poza zakresem kompetencji, które zostały im przydane na mocy traktatów i gwarantuje sobie prawo ich kontroli, i ewentualnego odrzucania – powiedział.

Zdaniem europosła PiS może zostać podjęta próba odebrania funduszy unijnych, ale „mamy prawo weta". - Osobno mogą nas przegłosować w tej materii. Gdyby to było częścią pakietu z siedmioletniego budżetu, mamy prawo weta wobec całego pakietu. Wydaje mi się, że to zasługuje na weto, ponieważ to jest nie tylko kwestia straty pieniędzy, to jest zmiana ustrojowa. Danie Komisji Europejskiej prawa do arbitralnego karania finansowego, a wiemy, że ocena praworządności jest niezdefiniowana, pozatraktatowa i można każdego o wszystko oskarżyć - jest bardzo groźne ustrojowo. To prowadzi do Unii, w której na pewno nie chcielibyśmy być – wskazał.

Saryusz-Wolski: Wygrywamy bój o historię, Putin musiał się cofnąć

Jacek Saryusz-Wolski skomentował Światowe Forum Holokaustu, które odbyło się w czwartek w Jerozolimie. Prezydent Andrzej uda nie poleciał, bo nie przewidziano dla niego czasu na wystąpienie.

- Dobra wiadomość jest taka, że wygląda na to, będzie ciąg dalszy oczywiście, ale że na tym etapie wygrywamy ten bój o historię, bo Putin się musiał cofnąć – powiedział. - Póki co czujemy poparcie społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o narrację o II wojnie światowej. Zła wiadomość jest taka, że szykuje się zwycięstwo czy majstersztyk Putina, któremu się udaje być przyjacielem zarazem krajów muzułmańskich, arabskich i zarazem Izraela, co jest wręcz geopolitycznie trudne do wyobrażenia, jemu się to udaje na skutek tego, że zachód stworzył próżnię polityczną, geopolityczną w obszarze Bliskiego Wschodu i no teraz północnej Afryki, mam na myśli Libię – dodał.

Saryusz-Wolski o PLL LOT: Tusk kłamał

Europoseł PiS odniósł się do informacji o zakupie niemieckich linii lotniczych Condor przez LOT. - W jakimś sensie jest to odkłamanie, czy zaprzeczenie tej doktrynie Tuska, że trzeba się poddawać, oddawać i ustępować, nie - można zwyciężać – ocenił.

- W zasadzie udało się na skraju przepaści zatrzymać LOT. On był przecież celowo doprowadzany do bankructwa po to, by mógł zostać przejęty – dodał. Skomentował słowa Donalda Tuska z 2013 r., jak przekonywał: „najwyższy czas zerwać z doktryną, że LOT to jest firma, którą należy ratować za wszelką cenę".

- Donald Tusk kłamał. Za tym stały naciski tych, którym na tym zależało. Operacja Amber Gold i operacja OLT Express. OLT to jest LOT. To są te same, tylko odwrócone litery.

Saryusz-Wolski o Biedroniu: Łże w żywe oczy

Europoseł PiS ocenił szanse kandydata Lewicy na prezydenta, europosła Roberta Biedronia.

- Nie ma żadnych szans oczywiście, natomiast szkodzić może, właśnie robi to w Parlamencie Europejskim, no i również na scenie krajowej. Ja go słyszałem w Parlamencie Europejskim łżącego w żywe oczy na temat stanu demokracji w Polsce, a wcześniej edukacji – ocenił. - Jego wystąpienia tam są Polsce uwłaczające i obraźliwe, już nie mówiąc o tym, że kłamliwe - jeśli chodzi o sprawy edukacji seksualnej, jeśli chodzi o sądownictwo, itd. Bardzo złe przysługi oddaje Polsce i obyśmy nie mieli takich polityków, którzy nas na zewnątrz w tak złym świetle stawiają – dodał.

Saryusz-Wolski o Brexicie: Nadzieja jest taka, że część Polaków wróci do kraju

Wielka Brytania podpisała umowę brexitową. Przed nami okres przejściowy, który potrwa 11 miesięcy. Jacek Saryusz-Wolski zapytany, czy mamy się czego obawiać, stwierdził: - Tak i to nie tylko w kategoriach losów naszych rodaków tam, bo na kilka generacji będą utrudnione, albo nie tak łatwe, jak mogłyby być relacje, łączenie rodzin, relacje rodzinne, itd., ale to jest zmiana poważna, geopolityczna i geostrategiczna. Unia oczywiście słabsza i bardziej bezbronna w wymiarze międzynarodowym i militarnym, ale również NATO. (...) Także tutaj jesteśmy słabsi, Putin się cieszy, ten co się cieszy prawdopodobnie maczał w tym palce.

Podkreślał, że polski rząd wspiera Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. - Polski rząd apelował, żeby składali wnioski ci, którzy zamierzają zostać o tę stabilizację, o pozwolenie na pobyt tam taki bezpieczny, a wszystkich innych zapraszał do powrotu, także w tej całej złej sytuacji, nadzieja jest taka, ze część energicznych Polaków z Wysp Brytyjskich wróci do kraju – stwierdził.​