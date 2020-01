Trzmiel: PO ma mocno powykrzywiany kręgosłup ideowy

Trzmiel ocenił w TVP Info wybory na przewodniczącego PO, które wygrał Borys Budka. Jak stwierdził, można być radykałem, ale trzeba mieć klucz do zwycięstwa – To cień dawnej PO. Jeśli w PO niedawno było prawie 50 tys członków, a teraz wzięło udział w głosowaniu 8 tys, to gdzieś się ci ludzie rozeszli – mówił.

Nowym szefem partii został Borys Budka. W sobotę członkowie Platformy Obywatelskiej wzięli udział w ogólnopolskim głosowaniu. Z sondażowych danych komisji wyborczej w PO wynika, że uzyskał poparcie 6 481 osób, co daje ok. 79 procent głosujących działaczy partii.

Teraz będzie dwóch wiceprzewodniczących PO: posłanka Agnieszka Pomaska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sekretarzem partii zostanie poseł Marcin Kierwiński. Lubelska posłanka Joanna Mucha, która wycofała się ze startu w wyborach i poparła Borysa Budkę będzie kierowała Instytutem Obywatelskim – informuje Onet.

Nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej ma zostać Sławomir Nitras. Wcześniej funkcję tę pełnił właśnie Budka.