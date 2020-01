Od 17 lat Obłoza wciela się tam w rolę Romana Hoffera.

– Zdarzyła mi się sytuacja, że w galerii handlowej podeszła do mnie pani, oburzona spojrzała na mnie z pogardą i mówi: „Co Roman? Pije się, co? Przestań chlać tę wódę, bo wpędzisz tę swoją ukochaną do grobu!” – opowiada aktor.

Zamiast narzekać, powinien się cieszyć i podziękować miłej pani. Trudno o wyższą formę uznania dla jego umiejętności aktorskich.