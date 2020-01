Komu ufają Polacy? Duże zmiany: "To jest wyraźnie widoczne"

IBRiS zapytał Polaków o zaufanie do konkretnych instytucji. Z badania wynika, że największym zaufaniem cieszy się Unia Europejska. Zaufanie do Wspólnoty zadeklarowało aż 68 proc. respondentów. W porównaniu do analogicznego badania z 2017 roku to wzrost o 11 pkt. proc. Na kolejnym miejscu z wynikiem 67,7 proc. uplasowało się wojsko. Dalej mamy NATO - któremu ufa 66,4 proc. Polaków i policję - 65,7 proc.

Kolejna pozycja należy do mediów publicznych, które zaufaniem darzy 50,2 proc. naszych rodaków. To znacznie lepszy wynik niż uzyskały w badaniu media publiczne, do których zaufanie deklaruje 34,4 proc. pytanych. Sądy cieszą się zaufaniem 41,1 proc. badanych.

Sondaż wykazuje znaczny spadek zaufania do Kościoła katolickiego, które obecnie wynosi 39,5 proc. W badaniu sprzed trzech lat było to 13 proc. więcej. "Mamy do czynienia z erozją zaufania do Kościoła. To jest wyraźnie widoczne" – przekonuje szef IBRiS Marcin Duma.

Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą Trybunał Konstytucyjny i rząd - 30,5 proc.