Jaki o zatrzymaniu brata: Został potraktowany jak każdy

Filip J., brat polityka Solidarnej Polski, został zatrzymany przez policję. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki. 21-latek usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Mężczyzna przyznał się i po złożeniu wyjaśnień został zwolniony do domu.

„Fakt” zapytał o sprawę europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego, zdecydowanego przeciwnika legalizacji marihuany.

– Mam z nim niewielki kontakt. Mój brat jest dorosły i bierze odpowiedzialność za to, co robi – skomentował w rozmowie z „Faktem” Jaki. – Został potraktowany tak każdy. Nie popieram nawet małej ilości marihuany, którą miał mieć przy sobie. Nawet jeśli wiem, że w wielu państwach to nie jest karane. Jedyne odstępstwo powinno dotyczyć celów medycznych – dodał polityk.

