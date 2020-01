Schetyna: Politycy dojrzewają. Budka stwierdził, że jest gotowy

Borys Budka wygrał w ubiegłym tygodniu wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, zastępując na tym stanowisko dotychczasowego lidera PO – Grzegorza Schetynę.

"Nie idę na emeryturę"

– Nie idę na emeryturę. Nie wybieram się nigdzie. To koniec pewnego etapu – komentował dzisiaj wybór nowego szefa PO Schetyna.

– Po czterech latach zostawiam Platformę Obywatelską. Rozmawiamy (o moim miejscu w PO – red.), bo to trzeba ustawić zupełnie w nowy sposób. Każdy przewodniczący to nowy etap, nowy pomysł, koncepcja na współpracowników, ludzi z najbliższego otoczenia – tłumaczył polityk w rozmowie z Dorotą Gawryluk w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News.

Pytany o przedstawianą wcześniej przez siebie krytykę nowego szefa PO, Schetyna stwierdził: „To jest kwestia mądrości etapu. Politycy dojrzewają. Budka stwierdził, że jest gotowy. Dostał takie poparcie. To znaczy, że Platforma Obywatelska, ludzie ufają mu i ma 4 lata, żeby to udowodnić”. Schetyna dodał jednocześnie, że on kiedy został szefem Platformy otrzymał ponad 91 proc.

