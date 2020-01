Kukiz o Dudzie: Lepiej byłoby, gdyby prezydentem była żona prezydenta

Ziemkiewicz: PO będzie jeszcze tęsknić do swojego Shreka. To kłębowisko węży

– Pierwszy tydzień urzędowania Borysa Budki pokazał, że to jest wyłącznie zmiana zgryzu i fryzury, natomiast nie jest to absolutnie żadna zmiana w Platformie – powiedział w Telewizji Republika publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.