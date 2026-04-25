Macron zapewnił, że dla Paryża, jak i Aten klauzula o wzajemnej pomocy zawarta w Traktacie o funkcjonowaniu UE z Lizbony nie budzi żadnych wątpliwości. MOWA o art. 42.7, który przewiduje udzielenie pomocy w przypadku ataku na państwo członkowskie Unii Europejskiej.

"Potrzebne dalsze wzmacnianie obronności"

– Dla Grecji i dla Francji artykuł 42.7 (...) jest "na mur", to znaczy, że jest to zobowiązanie – przekazał Emmanuel Macron podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem.

Jak zaznaczył francuski przywódca, "nie ma dziś potrzeby zmieniania bądź modyfikowania traktatów, które są bardzo wyraźne". – Potrzebne jest po prostu dalsze wzmacnianie obronności i bezpieczeństwa wszystkich naszych krajów – dodał.

Prezydent Francji zaznaczył że artykuł 42.7 "przewiduje solidarność pomiędzy krajami członkowskimi" i nie pozostawia innych wariantów”.

Z kolei Kyriakos Micotakis stwierdził, ze wspomniany przepis "jest pod względem prawnym mocniejszy, przynajmniej w sposobie sformułowania, niż artykuł 5. NATO".

Emmanuel Macron zapewnił, iż Francja oraz Grecja dowiodły czynami, że "artykuł 42.7 to nie (tylko) słowa". Jako przykład wskazał wysłanie okrętów w rejon Cypru w początkowej fazie trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Niemcy szykują się na atak Rosji

Z kolei niemiecki generał Christian Freuding zaznaczył w rozmowie z serwisem "Welt", że Berlin uważa 2029 rok za potencjalną datę rozpoczęcia operacji zbrojnej przeciwko państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Już prawie pojutrze. Nie mamy czasu – wróg nie będzie czekał, aż ogłosimy gotowość" – podkreślił niemiecki wojskowy, cytowany przez agencję informacyjną UNIAN.

W lutym podpisano umowę między Ukrainą a Niemcami w zakresie przekazywania umiejętności zdobytych w walce z Rosją. Teraz Kijów i Berlin wcielają te postanowienia w życie w postaci szkoleń niemieckich żołnierzy.

