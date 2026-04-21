Nie było spotkania Nawrocki-Macron. "Stracona szansa"

Macron spotkał się tam z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w międzyrządowym szczycie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Fakt, że nie przewidziano rozmowy z polskim prezydentem, wywołał kontrowersje.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki wskazał, że decyzja o braku spotkania zapadła po stronie francuskiej. Jak podkreślił, rozmowy w Gdańsku dotyczyły kwestii należących do kompetencji rządu, w tym polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Macron nie spotkał się z Nawrockim. Przydacz rozczarowany

Odmienne stanowisko prezentuje otoczenie Nawrockiego. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że wizyta została zaplanowana w taki sposób, by do spotkania obu prezydentów nie doszło. – Uważam, że to stracona szansa, bo w sprawach międzynarodowych powinniśmy starać się mówić jednym głosem – stwierdził.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał z kolei, że francuski przywódca przyjechał do Polski na zaproszenie premiera Tuska, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wystosowało zaproszenia do głowy państwa. Zdaniem Leśkiewicza, strona rządowa celowo zaplanowała wizytę tak, aby nie doszło do spotkania prezydentów.

Szczyt Polska-Francja w Gdańsku

Wizyta Macrona w Polsce była związana z polsko-francuskim szczytem międzyrządowym w Gdańsku, podczas którego odbyły się rozmowy z udziałem szefów rządów obu państw.

Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa, także w kosmosie, oraz energetyki, w tym jądrowej. Tusk poinformował, że Francja jest "bardzo poważnym potencjalnym partnerem", jeśli chodzi o budowę drugiej elektrowni atomowej w Polsce.

Przywódcy rozmawiali także o wsparciu dla Ukrainy, podkreślając wspólne stanowisko w sprawie dalszej pomocy dla Kijowa.

