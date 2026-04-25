Leon XIV przeciw karze śmierci. "Zamach na godność"

Papież przypomniał, że "Kościół katolicki konsekwentnie naucza, że każde ludzkie życie, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest święte i zasługuje na ochronę" oraz że "prawo do życia stanowi podstawę wszelkich innych praw człowieka".

Papież wspiera przeciwników kary śmierci

Leon XIV wskazał, że "godność człowieka nie ulega umniejszeniu nawet po popełnieniu bardzo poważnych przestępstw".

Ponadto "można opracować skuteczne systemy pozbawienia wolności, które będą chronić obywateli, a jednocześnie nie pozbawią całkowicie winnych możliwości odkupienia win".

Papież przyłącza się do upamiętnienia decyzji podjętej przez gubernatora Illinois w 2011 roku i zapewnia o swoim wsparciu dla "wszystkich tych, którzy walczą o zniesienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym świecie". Wyraża przy tym nadzieję, że takie wysiłki "doprowadzą do większego uznania godności każdej osoby i zainspirują innych do pracy na rzecz tej samej słusznej sprawy".

Franciszek zmienił kluczowy fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego

Przeciw karze śmierci wypowiadał się również poprzednik Leona XIV, Franciszek. Poprzedni papież wezwał w 2024 roku do zniesienia kary śmierci we wszystkich państwach świata. Nazwał ją zamachem na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej.

We wpisie zamieszczonym na koncie Pontifex w serwisie społecznościowym X w dziewięciu językach Franciszek przekonuje, że kara śmierci jest niedopuszczalna i argumentuje, że "do ostatniej chwili" życia człowiek może się nawrócić i zmienić. "Kara śmierci jest zawsze niedopuszczalna, ponieważ godzi w nietykalność i godność osoby. Nie możemy zapominać, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i może się zmienić" – napisano na polskojęzycznym profilu Pontifex.

Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek krytykował stosowanie kary śmierci. W 2023 roku liczba wykonanych wyroków była najwyższa od niemal 10 lat, najwięcej w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku i Pakistanie. Jednocześnie liczba państw, w których się to stało, była najniższa w historii i wynosiła 16.

W 2018 roku Franciszek zmienił tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczący kary śmierci. Stwierdza on obecnie, iż "Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie".

