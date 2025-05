Genderyzm, klimatyzm, aborcja. Jakie stanowisko prezentował kard. Prevost?

Nowo wybrany papież Leon XIV ma udokumentowaną historię zajmowania się wieloma kontrowersyjnymi kwestiami, co może wskazywać, w jakim kierunku będzie starał się pozycjonować Kościół rzymskokatolicki w nadchodzących latach.

Papież Franciszek wstrząsnął Kościołem w grudniu 2023 r., kiedy wydał oficjalne pozwolenie księżom katolickim na błogosławienie par tej samej płci, pod warunkiem, że nie jest to obrzęd małżeństwa.

Kardynał Prevost przeciwko genderyzacji szkolnictwa

Tymczasem "New York Post" zwraca uwagę na przemówienie Prevosta z 2012 roku, kiedy kardynał Robert oskarżył media o podsycanie "sympatii dla wierzeń i praktyk, które są sprzeczne z Ewangelią". Wskazał w tym kontekście na "homoseksualny styl życia" i "alternatywne rodziny składające się z partnerów tej samej płci i ich adoptowanych dzieci".

Ponadto Prevost, będąc biskupem Chiclayo w Peru, odrzucił rządową inicjatywę mającą na celu promowanie ideologii gender w szkołach, wskazuje "NYP".

"Promowanie ideologii gender jest mylące, ponieważ ma na celu tworzenie płci, które nie istnieją" – cytuje jego wypowiedź gazeta.

Życie, aborcja, kara śmierci, ideologia klimatyzmu

Przytacza także wezwanie kardynała "Brońmy ludzkiego życia w każdej chwili!", opublikowane przy okazji Marszu dla Życia w Peru. Duchowny sprzeciwiał się także eutanazji w Belgii.

Prevost nie popiera natomiast kary śmierci. W poście z 2015 roku napisał "Czas zakończyć karę śmierci".

"NYP" twierdzi, że nowy papież podziela pogląd papieża Franciszka w kwestii zmian klimatycznych. W listopadzie Prevost powiedział, że nadszedł czas, aby przejść "od słów do czynów" w kwestii "kryzysu środowiskowego". "Panowanie nad naturą" nie powinno stać się "tyranią", dodał jednak.

Kardynał Robert Prevost – papież Leon XIV

Rozpoczęte 7 maja konklawe kardynałów podjęło w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. 8 maja około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!").

Nowym papieżem został 70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. – Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział. Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie.

Robert Prevost urodził się 14 września 1955 r. w Chicago. 2 września 1978 r. wstąpił do zakonu św. Augustyna. Profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1981 r. Święcenia prezbiteratu otrzymał 19 czerwca 1982 r. w Rzymie. Jak wspomnieliśmy, przez wiele lat pracował w Peru, m.in. jako prefekt w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 1999-2001 był prowincjałem amerykańskiej prowincji zakonnej. W latach 2001-2013 był przełożonym generalnym augustianów, a w kolejnych latach wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w konwencie w Chicago. Był jednym z bliskich współpracowników papieża Franciszka.

