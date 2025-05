Głowy państw gratulują Leonowi XIV. "Wielka nadzieja"

Nowym papieżem został 70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. Przyjął imię Leon XIV. Z całego świata płyną gratulacje. Życzenia nowemu papieżowi złożył m.in. prezydent Andrzej Duda.

Duda pogratulował Leonowi XIV

"Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową" – napisała głowa państwa na platformie X.

"To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał Święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności" – czytamy w poście Andrzeja Dudy.

"Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie" – dodał.

"Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji" – zakończył.

Trump: Nie mogę się doczekać spotkania

Głos zabrał także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został wybrany papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Cóż za ekscytacja i wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" – napisał prezydent na Truth Social.

Robert Prevost nowym papieżem

Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 r. w Chicago. 2 września 1978 r. wstąpił do zakonu św. Augustyna. Profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1981 r. Święcenia prezbiteratu otrzymał 19 czerwca 1982 r. w Rzymie. Przez wiele lat pracował w Peru, m.in. jako prefekt w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 1999-2001 był prowincjałem amerykańskiej prowincji zakonnej. W latach 2001-2013 był przełożonym generalnym augustianów, a w kolejnych latach wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w konwencie w Chicago.

