Trump: Myślę, że będziemy mieć dobry weekend z Chinami

Prezydent Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie handlu i taryf celnych. Wkrótce podpisana zostanie przedmiotowa umowa. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym była mowa także o rozmowach handlowych z innymi państwami.

Trump o Chiny mają wiele do zyskania

Trump krótko wypowiedział się na temat ceł na strategicznego obecnie przeciwnika Amerykanów, jakim są Chiny. Oznajmił, że cła nie będą wyższe niż obecne 145 procent. Wyraził przekonanie, że nadchodzące rozmowy chińsko-amerykańskie o handlu "to będzie coś znaczącego".

Przypomnijmy, że sekretarz skarbu USA Scott Bessent i główny negocjator ds. handlu Jamieson Greer spotkają się w ten weekend w Szwajcarii z chińskim ministrem gospodarki He Lifengiem. Rozmowy te mogą być pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania "wojny handlowej", która destabilizuje światową gospodarkę.

Trump powiedział, że wierzy, że Pekin bardzo chce zawrzeć umowę. – Myślę, że będziemy mieć dobry weekend z Chinami. Myślę, że mają wiele do zyskania. Myślę, że mają o wiele więcej do zyskania niż my, w pewnym sensie – powiedział Trump.

Zapytany, czy po rozmowach dyplomatów osobiście porozmawia z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, Trump odpowiedział, że jak najbardziej może to zrobić.

Prezydent USA przypomniał wielokrotnie wcześniej wyrażane stanowisko, że Chiny mają "olbrzymią nadwyżkę handlową" ze Stanami Zjednoczonymi i że jest to nie do przyjęcia.

Cła wzajemne USA

Przypomnijmy, że na początku kwietnia Trump podpisał zapowiadane rozporządzenie wykonawcze wprowadzające wzajemne cła na szereg krajów na całym świecie. Kilka dni później prezydent USA ogłosił 90-dniowe moratorium na obowiązywanie taryf. W rezultacie amerykańskie cła dla wszystkich znajdujących się na liście krajów zostały tymczasowo obniżone do 10 proc., a jedynie w przypadku Chin wzrosły do wspomnianych 145 procent. Tym samym rywalizacja handlowa Waszyngtonu z Pekinem weszła na kolejny poziom.

Waszyngton tymczasem prowadzi bilateralne rozmowy z poszczególnymi państwami w zakresie ceł wzajemnych.

