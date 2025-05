Lisicki pozytywnie o imieniu, jakie przybrał papież Leon XIV

Nowym papieżem został 70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. Przyjął imię Leon XIV. Na naszym kanale YouTube wybór nowego Ojca Świętego skomentował redaktor naczelny Paweł Lisicki.

Publicysta zwrócił uwagę, że nazwisko Prevosta pojawiało się w szerokim gronie kandydatów, ale nie było wymieniane w gronie faworytów. Zaznaczył, że kardynał był w gronie zaufanych współpracowników papieża Franciszka, co nie znaczy, że będzie kontynuował jego linię. Może za tym przemawiać imię, jakie przyjął.

Paweł Lisicki pozytywnie o nawiązaniu do Leona XIII

– Oczywiście bardzo trudno coś mówić na temat pontyfikatu po pierwszych ogólnych w gruncie rzeczy słowach. [...] Natomiast wewnętrznie się uśmiechnąłem, bo Leon XIII – rozumiem, że w pewnym sensie do niego Leon XIV nawiązuje – [...] napisał bardzo dużo encyklik, ale co jest najbardziej znaczące, przedstawiały one całkiem inną wizję Kościoła katolicyzmu niż to, co reprezentował sobą papież Franciszek – powiedział.

Publicysta przywołał cztery ważne encykliki Leona XIII, w tym "Humanum Genus". – To jest encyklika poświęcona masonerii, w której Leon XIII stanowczo masonerię potępiał właśnie ze względu na to, co stało się elementem współczesnego nauczania Kościoła, czyli elementy mówiące o braterstwie, jedności i budowaniu nowej cywilizacji, nie patrząc na to, kto w co, i jak wierzy. I bardzo mocno podkreślając, że sama w sobie masoneria ze względu na to, że buduje fałszywy obraz rzeczywistości, że odmawia prawdzie katolickiej obowiązywania, ze względu na swoja tajność, jest przeciwnikiem, wrogiem Kościoła i trzeba się przed nią bronić – powiedział.

Pozostałe wspomniane encykliki to: "Immortale Dei" traktująca o relacjach między Kościołem a państwem, a także "Aeterni Patris" o odnowie tomizmu oraz "Libertas", przedstawiająca między wolnością wyznania a prawdą, zdaniem redaktora naczelnego w sposób zupełnie inny niż ten, który obecnie głosi Kościół katolicki.

Lisicki powiedział, że papież Franciszek sprawował swoją funkcję – mówiąc eufemistycznie – w sposób dość świecki. Z kolei nowy Ojciec Święty daje nadzieję na bardziej poważne i rytualne podejście, co widać było podczas dzisiejszej ceremonii.

Zapraszamy na obejrzenia całej rozmowy z Pawłem Lisickim.

Robert Prevost nowym papieżem

Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 r. w Chicago. 2 września 1978 r. wstąpił do zakonu św. Augustyna. Profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1981 r. Święcenia prezbiteratu otrzymał 19 czerwca 1982 r. w Rzymie. Przez wiele lat pracował w Peru, m.in. jako prefekt w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 1999-2001 był prowincjałem amerykańskiej prowincji zakonnej. W latach 2001-2013 był przełożonym generalnym augustianów, a w kolejnych latach wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w konwencie w Chicago.

