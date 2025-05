Pierwsze słowa nowego papieża. "Niech pokój będzie z wami!"

– Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział.

Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie. Na balkonie frontonu Bazyliki św. Piotra papieżowi towarzyszyli: kardynał protodiakon Dominique Mamberti oraz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Nowy papież, pozdrawiając wiernych, był wyraźnie poruszony. – Pragnę podziękować wszystkim kardynałom, którzy wybrali mnie jako następcę Piotra, żebym razem z wami podążał jako zjednoczony Kościół, dążąc do pokoju i sprawiedliwości, dążąc do tego, żebyśmy pracowali jako kobiety i mężczyźni wierni Chrystusowi, głosili Ewangelię i byli misjonarzami – mówił Leon XIV.

– Bóg nas wszystkich kocha, kocha was wszystkich i zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga i dlatego bez lęku, zjednoczeni, trzymając się za ręce i prowadzeni przez Boga podążajmy razem. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Chcemy być Kościołem, który zawsze dąży do pokoju. Musimy razem jako Kościół misyjny budować mosty, prowadzić dialog, być Kościołem otwartym, przyjmując, tak jak ten plac, z szerokimi ramionami, wszystkich, którzy potrzebują nas i dialogu miłosierdzia – kontynuował papież.

– Dzisiaj, w Dniu Matki Boskiej Pompejańskiej, naszej matki Maryi, która chce być blisko nas i z nami podążać, chciałbym razem z wami pomodlić się do Niej. Pomódlmy się za tę nową misję, za cały Kościół i pokój na świecie. Poprośmy o tę szczególną łaskę Maryję, naszą matką – zaapelował Ojciec Święty.

Papież udzielił błogosławieństwa Urbi et orbi (Miastu i Światu). Leon XIV zdecydował także o udzieleniu wiernym odpustu zupełnego.

Robert Prevost. Kim jest nowy papież?

Kardynałowie zgromadzeni na rozpoczętym 7 maja konklawe podjęli w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. W czwartek około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra pojawił się kardynał protodiakon Dominique Mamberti, który wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!"). Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost. To amerykański augustynianin z Chicago.

W styczniu 2023 r. został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów, odpowiedzialnej za nominacje biskupie na całym świecie, oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. W konsystorzu 30 września 2023 r. papież Franciszek wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając mu tytuł diakona kościoła Santa Monica we Florencji.

