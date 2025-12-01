Kardynał Koch wskazał swojego ulubionego papieża

Benedykt XVI (2005–2013) jest ulubionym papieżem kardynała Kurta Kocha. W wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika „Sonntagsblick” prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan mówił o trzech papieżach, pod których przewodnictwem pracował w Watykanie. „Benedykt XVI jest przede wszystkim moim ulubionym teologiem, a potem moim ulubionym papieżem” – powiedział kard. Koch. Nadal lubi czytać jego pisma ze względu na ich rozległość i głębię.

Benedykt XVI ulubionym papieżem kard. Kocha

Odnosząc się do trzech papieży, powiedział: „Papież Benedykt był uczonym; dla niego najważniejsza była treść wiary. Papież Franciszek koncentrował się bardziej na relacjach i spotkaniach. W przypadku papieża Leona XIII jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, na czym dokładnie będzie się skupiał”. Kard. Koch dodał, że styl papieża Franciszka (2013–2025) nie stanowił dla niego problemu. Czasami docenia się postacie, które różnią się od siebie, „w tym spontaniczność papieża Franciszka”. Niemniej jednak ta spontaniczność czasami wymagała pewnych korekt: „Kiedy coś poszło nie tak, było to naturalnie dość trudne, nie zawsze osiągał zamierzony pozytywny rezultat”.

Pochwała stylu papieża Leona XIV

Kardynał pochwalił papieża Leona XIV za jego przyjazne i przystępne usposobienie. W porównaniu z Franciszkiem jest on powściągliwy, ale wciąż przystępny: „Jest osobą, która bardzo uważnie słucha i odzywa się tylko wtedy, gdy ma coś do powiedzenia”.

Odnosząc się do swojej przyszłości, kardynał, który w marcu skończył 75 lat, powiedział, że złożył rezygnację papieżowi Franciszkowi, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego. „Uznał jednak, że powinienem kontynuować” – stwierdził. Kard. Koch napisał do papieża Leona XIV, że pozostaje do jego dyspozycji, ale doskonale rozumie, gdyby papież chciał mianować nowego prefekta już na samym początku pontyfikatu. „To jego decyzja i dobrze, że nie spieszy się z nią” – powiedział szwajcarski purpurat.

Kard. Kurt Koch jest prefektem watykańskiej Dykasterii do spraw Popierania Jedności Chrześcijan od 2010 roku. To czyni go najdłużej urzędującym szefem dykasterii i jedynym mianowanym przez papieża Benedykta XVI. Wcześniej kard. Koch był biskupem Bazylei.

