Aborcja, imigracja i kara śmierci. Papież Leon XIV idzie drogą Franciszka
  Paweł Lisicki

Aborcja, imigracja i kara śmierci. Papież Leon XIV idzie drogą Franciszka

Dodano: 
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Dwa dni temu demokratyczny senator Dick Durbin ogłosił, że nie przyjmie nagrody przyznanej mu przez arcybiskupa Chicago, kardynała Blase’a Cupicha. Senator od lat jest stanowczym zwolennikiem tzw. prawa do aborcji, a więc prawa do zabijania nienarodzonych dzieci.

Gdyby rzecz działa się w Polsce mógłby jedynie liczyć na nagrodę Heroda, jednak w Stanach Zjednoczonych, za sprawą nominacji dokonanych przez papieża Franciszka, niewiele brakowało i otrzymałby kościelne wyróżnienie za całokształt swojej działalności, w którym to całokształcie aktywność proaborcyjna zajmowała niepoślednie miejsce. Kościół nagradzający proaborcyjnego aktywistę? W dzisiejszym świecie nawet to przestało szokować.

Broniąc swojej decyzji kardynał Cupich twierdził, że zamierzał nagrodzić „wyjątkowy wkład senatora w reformę imigracyjną i niezachwiane wsparcie dla migrantów”. I dodawał, że żadna z partii, ani republikanie, ani demokraci, nie reprezentuje w pełni nauczania Kościoła. W domyśle: skoro żadna partia i żaden polityk nie głosi prawdy chrześcijańskiej, co się tyczy moralności publicznej, to dlaczego mam nie nagrodzić senatora Durbina za pomoc imigrantom, nawet jeśli w innej sprawie, jak ochrona nienarodzonych dzieci, pozostaje on z nauką Kościoła na bakier? Na szczęście absurdalny pomysł hierarchy spotkał się z gwałtownymi i publicznymi protestami kilku biskupów i licznych organizacji prolife i ostatecznie sam polityk z przyjęcia nagrody zrezygnował.

