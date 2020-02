MON odpowiada na artykuł Onetu: Kolejny fake news

Polska podpisała w piątek umowę na zakup F-35. Zgodę na sprzedaż Polsce trudnowykrywalnych myśliwców piątej generacji wyraził w 2019 roku Kongres USA. Koszt jednego samolotu to 87 mln dolarów. Łącznie za zakup 32 F-35 Polska zapłaci 4,6 miliarda dolarów. Najnowocześniejsze myśliwce świata trafią do Polski w 2026 roku. Zastąpią one wykorzystywane w polskich siłach powietrznych MiG-29 i Si-22.

Tego samego dnia na portalu Onet pojawił się tekst Edyty Żemły i Marcina Wyrwała „Dwa myśliwce F-16 skasowane przez wojsko, wiele maszyn nie jest w stanie latać”. Autorzy artykułu twierdzą, że Polska nie posiada już 48 a jedynie 46 myśliwców. Z kolei, inne maszyny „są kanibalizowane” poprzez „przemontowywanie części ze starszych maszyn do nowych”.

"Pana artykuł to kolejny #fakenews. Wojsko nie skasowało żadnego samolotu F-16.Siły Powietrzne posiadają 48 samolotów F-16 Block 52+." – czytamy we wpisie MON na twitterze.

Do tego resort zamieścił link do obszerniejszego oświadczenia, w którym wyjaśniono, że faktycznie istnieją dwa dodatkowe samoloty F-16 starszej wersji wyłączone z eksploatacji, jednak "są to samoloty dodatkowo pozyskane od strony amerykańskiej jako pomoce szkoleniowe i przeznaczone do zabezpieczenia treningów personelu technicznego". Z kolei "kanibalizmu techniczny" jest powszechnie praktykowany na całym świecie. Zaznaczono, że dotyczy to "wyłącznie pojedynczych egzemplarzy samolotów". Ta metoda ma na celu utrzymanie w sprawności maszyn, które oczekują na części zamienne "kosztem tych, które przechodzą długotrwałe procesy serwisowe".

"Zarzuty zawarte w tekście portalu onet.pl są fake newsem, naruszają dobre imię i deprecjonują ogromny wysiłek pilotów, techników i całego personelu, dzięki któremu realizowane są zadania związane z bezpieczeństwem i pozycją międzynarodową Polski" – podkreślono w komunikacie.