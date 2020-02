Rzecznik rządu: Nie ma mowy o ustawie o związkach partnerskich

Müller odniósł się do wywiadu prezydenta dla "Wprost", w którym Andrzej Duda powiedział, że "poważnie rozważałby" podpisanie ustawy o związkach partnerskich. "Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył" – stwierdził prezydent.

– Rząd nie pracuje nad ustawą o związkach partnerskich. To duża manipulacja, by twierdzić, że prezydent je popiera – ocenił rzecznik rządu na antenie Polsat News. – Wyobrażam sobie, że mogę mieć przyjaciela, przyjaciółkę, osobę z rodziny, którą chcę upoważnić w jakiś sposób do łatwiejszego dostępu do moich danych podatkowych, zdrowotnych i takie regulacje już właściwie istnieją. Można być może niektóre przyspieszyć, ale nie ma mowy i to chciałbym wyraźnie podkreślić, o żadnej ustawie o związkach partnerskich. Taka ustawa przez rząd nie będzie przyjmowana, przez większość parlamentarną również – dodawał Müller.

