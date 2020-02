Juszczyszyn zawieszony. Opozycja nie kryje oburzenia

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, w werdykcie II instancji, zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Opozycja ostro krytykuje tę sytuację.

Zdaniem poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz sędzia Juszczyszyn jest prześladowany. – Izba Dyscyplinarna w świetle orzeczeń SN i unijnego Trybunału nie jest sądem. Sędziowie, którzy w niej orzekają, zostali powołani przez KRS i najzwyczajniej w świecie nie mają prawa orzekać. Działania w odniesieniu do sędziego Juszczyszyna to nic innego jak prześladowanie polityczne sędziego, który twardo stoi na gruncie prawa i jest to dowód na upolitycznienie Izby Dyscyplinarnej – mówiła poseł.

Również inni politycy opozycji w ostrych słowach krytykują dzisiejszą decyzję Izby Dyscyplinarnej. "Nielegalnie funkcjonująca Izba Dyscyplinarna SN zawiesza i karze sędziego Juszczyszyna. Za co? Za dochodzenie prawa, prawdy i respektowanie Konstytucji. Spór w wymiarze sprawiedliwości eskaluje w nadzwyczajnym tempie i niezwykle poważnymi konsekwencjami! To dewastacja państwa!" – ocenił Bogdan Zdrojewski.

"Zawieszona przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zawiesza sędziego, który chciał zajrzeć do jawnych z mocy prawa list poparcia KRS. Panika wokół list KRS jest zrozumiała tylko, jeśli zawierają one dowody przestępstwa popełnionego przy powoływaniu nominatów PiS #gnijącawładza" —komentuje z kolei na Twitterze Jan Grabiec.

"Pan sędzia od tej chwili nie sądzi"

Paweł Juszczyszyn to sędzia z Olsztyna, który zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Został za to zawieszony w orzekaniu, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędziemu postawiono także zarzuty dyscyplinarne.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zapewnił, że w pełni wykona orzeczenie Izby Dyscyplinarnej SN. "Pan sędzia od tej chwili nie sądzi, jego sprawy podlegają rozlosowaniu. Na tym polega szacunek wobec obywateli, prawa i sądu" – napisał Nawacki na Twitterze.