"To lanie wody". Piróg krytykuje prezydenta Andrzeja Dudę

"Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej, ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył" – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika "Wprost". Prezydent stwierdził także, że ma kontakt z osobami LGBT. Zapewniał, że w Pałacu Prezydenckim jest często odwiedzany przez osoby, które mają inną orientację seksualną.

Te słowa wywołały falę komenatrzy. "Kwestia związków partnerskich powinna zostać już w Polsce rozwiązana dawno. To standard obowiązujący w państwach zachodnich i europejskich, które stawiają dobro swoich obywateli i obywatelek na pierwszym miejscu. Związki partnerskie to prawo człowieka, a nie zachcianka!" – napisał Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta. Słowa prezydenta skomentował także parter Biedronia, poseł Krzysztof Śmiszek: "Andrzej Duda i związki partnerskie. To naprawdę ponury żart! Gdzie jest PAD, kiedy kolejne młode osoby LGBT popełniają samobójstwa? Gdzie jest PAD, kiedy kolejne gminy przyjmują ohydne wykluczające uchwały? Gdzie jest PAD, kiedy politycy z jego partii sączą homofobiczny jad?".

Portal Fakt24 o ocenę zapytał Michała Piroga, związanego z TVN-em zadeklarowanego homoseksualistę. On także krytykuje wypowiedź Andrzej Duday. – To nic nie oznacza. Być może było to podyktowane fantazją 5-letniego chłopca, dzieci różne rzeczy mówią, że będą naukowcem, faraonem czy prezydentem. To lanie wody. Czy jest jeszcze ktoś przytomnie myślący, kto wierzy w to, co mówi Andrzej Duda? Fakt, że ktoś ma wysokie poparcie, nie oznacza, że jest dobrym kandydatem. W przeszłości różni źli politycy również cieszyli się ogromną popularnością – mówi Piróg. – To wszystko jest w sferze marzeń – dodaje, mówiąc o legalizacji związków partnerskich.