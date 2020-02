Biedroń zlecił wewnętrzny sondaż. Wyciekły zaskakujące wyniki

Sondaż dotyczy preferencji w wyborach prezydenckich. Według badania przeprowadzonego 28 stycznia br. na reprezentatywnej grupie 1006 Polaków, faworytem jest Andrzej Duda z poparciem 46 proc. Drugie miejsce w I turze przypada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która może liczyć na 21 proc. głosów. Ostatni na podium uplasował się właśnie Robert Biedroń z wynikiem 13 proc. poparcia. To oznacza, że między dwojgiem kandydatów opozycji zapowiada się ostra walka o II turę - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia odnotowali jedynie po 7 proc. głosów, a na Krzysztofa Bosaka chce głosować 4 proc. ankietowanych.

Według tego sondażu, przeprowadzonego przez środowisko Roberta Biedronia, to właśnie on ma być drugą opcją dla wyborców kandydatki KO. Skłonnych do głosu na niego jest aż 53 proc. zwolenników Kidawy-Błońskiej. Lidera ludowców wskazało 31 proc. respondentów, a Hołownię - tylko 8 proc. – Cieszy mnie, że wyborcy PO tak licznie widzą we mnie kandydata, na którego mogliby oddać głos. Ten wynik pokazuje, że nic nie jest przesądzone – komentuje Biedroń dla „SE”.