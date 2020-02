Torbicka żartowała z Kościoła. "Smarzowski dolał oliwy do ognia"

Wczoraj w Warszawie odbyła się gala Bestsellery Empiku, na której nagrodzono twórców, których książki, filmy, płyty, gry i czasopisma najlepiej sprzedawały się w salonach sieci Empik.

Statuetki w kategoriach filmowych wręczyła Grażyna Torbicka. Prezenterka, która słynęła z niezwykłej klasy, tym razem zaskoczyła. W czasie ogłaszania zwycięzcy w kategorii film fabularny, pozwoliła sobie na niewybredne żarty.

Kiedy otworzyła kopertę z wynikami, powiedziała: "Czarno to widzę". Był to "żart" mający dać do zrozumienia, że zwyciężył film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Na tym jednak się nie skończyło. "Smarzowski dolał oliwy do ognia" – relacjonuje plotkarski serwis Pudelek. Reżyser, który odbierał statuetkę dodał coś od siebie: "Życzę dobrego wieczoru i rozwiązania konkordatu". – Tym sposobem w naszym kraju kler znów dominuje – dodała Torbicka.