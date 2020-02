"Młodzi ludzie na czele z córką prezydenta, uciekają z Polski". Wielowieyska zaskakuje

Jak donosi portal Fakt24.pl, córka prezydenta po trzech miesiącach rzuciła pracę w kancelarii prawniczej Maruta Wachta w Warszawie. Jak dowiedział się portal tabloidu, Kinga Duda zamierza wyjechać za granicę. Jej celem ma być Wielka Brytania. Według serwisu Fakt24.pl, córka prezydenta dostała pracę w jednej z kancelarii prawnych w Londynie. CZYTAJ WIĘCEJ

Wielowieyska: Córka prezydenta ucieka z Polski

Informację o decyzji Kingi Dudy komentowała w poranku radia TOK FM Dziennikarka Dominika Wielowieyska.

– Dlaczego ta informacja jest ważna? Bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wobec tak gwałtownego konfliktu, właśnie w środowisku prawniczym, córka prezydenta nie jest w stanie funkcjonować i wyjeżdża, to co to świadczy o stanie prawnym jaki panuje w Polsce – tłumaczyła swoją teorię dziennikarka.

– Świadczy to, że mamy bardzo głęboki konflikt i młodzi ludzie na czele z córką prezydenta uciekają z Polski, bo wiedzą, że w tym warunkach nie da się funkcjonować. Myślę, że prezydentowi decyzja córki powinna dać do myślenia – podkreślała dalej Wielowieyska. – To, że ona nie jest w stanie pracować w naszym kraju, po tych wszystkich zmianach które PiS przeprowadziło w sądownictwie i systemie prawnym – dodała dziennikarka.