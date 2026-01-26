Kolejne nagrania Brauna znikają z TikToka. "Nie zezwalamy na mowę nienawiści"

To może istotnie zmniejszyć zasięg europosła wśród młodych użytkowników, zauważa "Rzeczpospolita", która opisała skalę zjawiska.

Zniknęły m.in. słynne filmy z gaśnicą

Jednym z usuniętych nagrań był film zatytułowany "Narodowy dzień strażaka, który uratował Polskę", przedstawiający głośny happening z 12 grudnia 2023 r., kiedy Braun zgasił w Sejmie żydowską chanukiję gaśnicą. Materiał opublikowano w rocznicę wydarzenia, w żartobliwym tonie i z wesołym podkładem muzycznym. To jednak nie pierwszy przypadek. Pod koniec ubiegłego roku TikTok skasował sześć filmów z konta Brauna, pokazujących m.in. jego najgłośniejsze akcje i wypowiedzi. Wśród nich były nagrania nawiązujące do zgaszenia chanukiji, ale też materiały, w których polityk kwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz, a także filmiki z innymi kontrowersyjnymi wystąpieniami.

Z platformy zniknęło również nagranie promujące marsz Konfederacji Korony Polskiej pod hasłem "Stop Inwazji Imigrantów", w którym, jak opisuje "Rzeczpospolita", czarnoskórych mężczyzn przedstawiono jako agresywnych. Materiały miały zostać zgłoszone po interwencjach Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które współpracuje z serwisami społecznościowymi w zgłaszaniu treści mogących naruszać regulaminy.

TikTok potwierdza i zasłania się "wytycznymi dla społeczności"

TikTok potwierdza usunięcia i ograniczenia. – Szereg nagrań wideo opublikowanych przez europosła Brauna naruszało nasze wytyczne dla społeczności w zakresie mowy nienawiści i zostało usuniętych. W związku z tym czasowo ograniczyliśmy również rekomendowanie jego treści w kanale "Dla Ciebie" – przekazał "Rzeczpospolitej" Piotr Żaczko, rzecznik TikToka na Europę Środkowo-Wschodnią. Dodał, że platforma "nie zezwala na mowę nienawiści" i w przypadku poważnych naruszeń konto może zostać nawet zablokowane.

Braun ma na TikToku 242 tys. obserwujących. Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe znaczenie platformy wynika z wieku odbiorców – TikTok jest dziś jednym z najważniejszych kanałów docierania do najmłodszych wyborców. Grzegorz Braun nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Czytaj też:

Partia Brauna szykuje się do Kongresu. Zaskakujące nazwiska na liście prelegentów