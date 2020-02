Macron spotkał się z Michnikiem, Holland i Turskim. "By Francja ratowała polską demokrację"

Kto wziął udział w spotkaniu z Macronem? Holland w rozmowie z Oko.press wymienia następujące osoby: "Adam Michnik, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Marian Turski, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, reżyser Krzysztof Warlikowski, aktorzy Wojtek Pszoniak i Andrzej Seweryn, pisarka Agata Tuszyńska. Ze świata polityki poseł KO Paweł Kowal, nie wiem dokładnie z jakiego klucza. Poza tym parę osób, które przyjechały z Macronem: Jacques Rupnik, Czech mieszkający od zawsze w Paryżu, polski Żyd, wybitny socjolog Georges Mink, Piotr Smolar dziennikarz Le Monde’a, syn Aleksandra Smolara, którego w naszym gronie brakowało i dziennikarz legenda a obecnie europoseł Bernard Guetta".

Na ratunek demokracji

Prezydent Francji chciał się dowiedzieć, jak ich zdaniem wygląda sytuacja w Polsce. Miał ponoć uważnie słuchać zgromadzonych i robić notatki.

"Nasze wypowiedzi były różne, od bardzo osobistych, niektórych dość rozpaczliwych, żeby Francja ratowała polską demokrację, przez katastroficzną wizję, którą roztoczył Krzysztof Warlikowski, po jakieś próby diagnozy sytuacji w Polsce. Mnie się wydawało, że nie ma co tworzyć książki skarg i zażaleń albo terapeutyzować się z politycznej depresji, bo nie po to, żeśmy się spotkali. Sama mówiłam o tym, co Francja mogłaby zrobić, żeby wesprzeć bitwę o praworządność w Polsce, ale też o konieczności tworzenia nowej narracji politycznej" – relacjonuje Holland.

Jak wspomina reżyserka, Macrona nie trzeba było przekonywać, że w Polsce panuje "system władzy jednoosobowej", a ludzie, z którymi się spotykał podczas swojej wizyty w naszym kraju, "to figuranci". Holland podkreśliła, że nie jest wcale wykluczone, że Kaczyński będzie chciał doprowadzić do polexitu. Miała również przestrzegać, aby zachodnie państwa nie stosowały wyższościowej retoryki wobec Polski.

Co z Rosją?

Rozmowa miała również dotyczyć relacji Paryża z Moskwą. Zebrani ponoć wskazywali, że prorosyjska polityka Macrona jest naiwna, a Putin jest przestępcą. Prezydent Francji miał z kolei ripostować, że z przestępcami też trzeba umieć się dogadać.

"To, co mówił o Rosji było interesujące. Stwierdził, że radykalnie zmieniła się sytuacja, że dotychczasowy ład międzynarodowy właściwie nie istnieje" – oceniła Holland.