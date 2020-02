Znamy skład sztabu Kidawy-Błońskiej

Z informacji przekazanych podczas dzisiejszej konferencji wynika także, że za kwestie programowe w kampanii Kidawy-Błońskiej odpowiadać będzie Izabela Leszczyna. Z kolei za "trudne odcinki kampanii bezpośredniej" Elżbieta Łukacijewska. Na tym nie koniec. W sztabie wyborczym kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta znalazła się jeszcze Aleksandra Gajewska, która zajmie się "kwestiami młodych". Za kampanię w terenie odpowiadała będzie Monika Wielichowska. Za kontakt z mediami odpowiedzialny będzie Adam Szłapka. Dyrektorem zarządzającym zespołu będzie Michał Gramatyka.

– Mój zespół to świetni ludzie, którzy doprowadzą mnie do zwycięstwa. Ale moja drużyna to wszyscy Polacy, którzy chcą się zaangażować – powiedziała Małgorzat Kidawa-Błońska.

Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone 10 maja 2020 r. Jeśli będzie konieczne przeprowadzenie drugiej tury, odbędzie się ona dwa tygodnie później, czyli 24 maja.

O fotel prezydenta zawalczą ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Szymon Hołownia – dziennikarz, który mówi o sobie, że jest kandydatem obywatelskim.