Trzaskowski: O mnie też mówiono, że prowadzę słabą kampanię

Chociaż kampania prezydenta dopiero się rozkręca to kandydatka Koalicji Obywatelskiej zaliczyła już kilka wpadek.

O potknięcia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej prezydenta Warszawy zapytał dziennikarz TVN Grzegorz Kajdanowicz.

– O mnie też mówiono, że prowadzę słabą kampanię, wszyscy narzekali, a mnie się udało – stwierdził w odpowiedzi polityk.

– Ja dziesięć miesięcy ciężko pracowałem, od rana do wieczora, tylko to tak wygląda, jeśli po tamtej stronie mamy propagandę za setki milionów złotych, cztery kanały telewizji, spółki skarbu państwa, które fundują kampanię. Moim zdaniem z pogwałceniem pewnych zasad. To się przekłada na to, że do momentu, kiedy nie zacznie się prawdziwa kampania, partia polityczna nie może wydawać pieniędzy, a po tamtej stronie jedzie cały czas walec propagandowy – dodał Trzaskowski.