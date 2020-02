Dwie kurie zapłacą za krycie księdza pedofila. 300 tys. złotych solidarnego zadośćuczynienia

Archidiecezja Wrocławska i Diecezja Bydgoska mają "solidarnie" zapłacić 300 tys. złotych ofierze wrocławskiego księdza-pedofila Pawła K. Taki wyrok wydał w piątek sąd w Bydgoszczy - informuje "Gazeta Wrocławska".

Kurie zostały pozwane przez dorosłego dziś mężczyznę, który przed laty jako gimnazjalista był gwałcony przez Pawła K. – Obie kurie wiedziały o tym, że ksiądz jest pedofilem, a mimo to nie było nad kapłanem odpowiedniego nadzoru – mówił mecenas Janusz Mazur, reprezentujący mężczyznę przed sądem.

Do pierwszego pedofilskiego incydentu z udziałem Pawła K. doszło 15 lat temu. Wtedy kapłan został przeniesiony do parafii w Bydgoszczy. Tam poznał chłopca, który potem stał się ofiarą gwałtów. To właśnie on, dziś jako dorosły mężczyzna, wytoczył proces kościelnym władzom. Wyrok bydgoskiego sądu jest nieprawomocny.