"Nie ugniemy się pod naciskami". Zdecydowana deklaracja Kaczyńskiego

Dzisiejsza konwencja Solidarnej Polski rozpoczęła się o godzinie 12:00. Hasło konwencji to „Sprawiedliwa Polska”.

Na początku spotkania list Jarosława Kaczyńskiego do uczestników konwencji przeczytał zebranym poseł PiS Krzysztof Sobolewski.

„Nie może być mowy o sprawiedliwej Polsce bez właściwie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Siły głównego nurtu, najpierw tworzące, a potem utrwalające system postkomunistyczny, zawsze były zmianom w tej dziedzinie przeciwne” – tłumaczy w liście Kaczyński.

„Ich opór doprowadził do anachronicznej sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości pozostał w zasadzie jedyną sferą życia publicznego, która nie została poddana przekształceniom na miarę potrzeb demokratycznego państwa" – podkreśla dalej prezes PiS w liście.

Jak napisał Kaczyński, koalicja rządzą nie zamierza jednak rezygnować z reformy wymiaru sprawiedliwości. „My ze swej drogi nie zejdziemy, dalej będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, bo tego potrzebuje Rzeczpospolita i jej obywatele. Nie ugniemy się pod naciskami ani wewnętrznymi, ani zewnętrznymi” – podkreśla Kaczyński.

„Chce się nas przymusić, by Polska godziła się na łamanie traktatów, a przez to sama uznała się za państwo członkowskie drugiej kategorii, wobec którego można sobie pozwalać na działania pozaprawne, niezgodne z traktatami europejskimi. To podcięłoby naszej ojczyźnie skrzydła i skazało ją trwale na status państwa zależnego. A na to nigdy nie wyrazimy zgody” – dodał polityk.