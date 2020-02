Lisicki i Miśko: Czy Żydzi pójdą do nieba?

Judaizm nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jest kilka wersji, nie ma jednego dogmatu. Wszystko zależy od interpretacji i od konkretnego rabina. Kabała dopuszcza inkarnację, inna tradycja mówi, że dusza po śmierci trafia do raju, albo przestaje istnieć. W żydowskim niebie nie ma Chrystusa, Najświętszej Panienki, aniołów, męczenników i wszystkiego, co Chrystusowe.

Dla nas katolików to nie jest niebo, to jest piekło! Czy Żydzi świadomie odrzucając Jezusa Chrystusa, jako syna Bożego, skazali się na wieczne potępienie?

O tym w najnowszym odcinku magazynu katolickiego "Wierzę" Marek Miśko rozmawia z Pawłem Lisickim.

"Wierzę" to program dobry dla wierzących i niewierzących. Po jego obejrzeniu wierzący będą musieli się zastanowić, niewierzący zobaczą, w co wierzymy, albo powinniśmy wierzyć – my – próbujący być katolikami.