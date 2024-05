Cejrowski: Potrzebujemy przebudzenia jak w 1980 roku. Lisicki: Na razie walczą dwa plemiona

PiS zorganizowało w sobotę konferencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. nt. zmian traktatów UE i tego, jak wpłyną one m.in. na biznes, wolność słowa oraz tożsamość. Prezes PiS stwierdził, że jego formacja zajmie się sprawami dotyczącymi Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa. – I w końcu tego, co jest istotą polskości – wolności. Nie ma Polski bez wolności – mówił.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszy odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. o listach wyborczych do PE i wyborach europejskich. – Zbliżają się powoli wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy już większość kandydatów. Tak się zastanawiam, czy ma pan jakąś refleksję na ten temat? – zagaił red. naczelny "Do Rzeczy". – Mam. Wyjąłem kubek "wszyscy won". Tam jest 53 z polskiej drużyny na ponad 700 z zagranicznej. Połowa z tej Polski reprezentuje opcję neomarksistowską, czyli brukselską. Nie ma sensu żadnego walka – oceniał Wojciech Cejrowski.

– Jarosław Kaczyński powiedział na konwencji, że drużyna PiS jedzie do Brukseli, by zatrzymać Zielony Ład. To chyba ma znaczenie, kogo wybierzemy? – pytał Paweł Lisicki. – Ta ich walka polega na tym, że od pana i ode mnie wzięli masę pieniędzy na pensje, swój aparat, dojazdy. Doją z nas kasę, by udawać, że walczą. Walczą na ringu gladiatorów w Rzymie, ale nic z tego nie wynika poza emocjami, że się ktoś podnieci tą walką. Żadna obecność z tych ludzi nie zmienia niczego. Oni tam jadą, by walczyć w nieskończoność, a nie, by coś załatwić. Mnie za to interesuje, by coś wywalczyli, bo jak nie, to po co tam jadą? – wskazywał Cejrowski.

