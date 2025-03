Cejrowski: Europa chce porażki Trumpa. Lisicki: Chcą walczyć do ostatniego Ukraińca

W najnowszym programie "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali o reakcjach na rozmowy prowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimir Putinem, mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Lisicki: Trump realizuje to, co mówił w kampanii wyborczej

– Trump realizuje wszystko to, co mówił w kampanii wyborczej. Natomiast jak patrze na reakcje, i te polskie i europejskie, to one są prześmiewcze, niechętne, wrogie, wątpiące. W zasadzie, gdyby oprzeć się na tym wszystkim, co czytam, to można by uznać, że to wszystko jest kompletnie niepotrzebne i po co te rozmowy w ogóle są – powiedział Lisicki.

– Opowieść, która jest przekazywana brzmi: negocjacje nie mają żadnego sensu, liczy się tylko wojna. W związku z tym trzeba wspierać Ukrainę militarnie, dawać jej broń – dodał.

Cejrowski nawiązując do spotkania Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem Trumpem Steve'm Wittkoffem zwrócił uwagę na doniesienia mediów, jakoby Amerykanin musiał czekać na prezydenta Rosji 9 godzin.

– Po co to? Czemu to ma służyć? Rozumiem, że złośliwość może być użyta, ale powinna być narzędziem celowym. Co oni załatwili w ten sposób, pisząc, że Witkoff wisiał u klamki 9 godzin, zanim mu drzwi otworzono? – pytał.

– Bo już z góry podważają sens tych rozmów, chcąc pokazać, że tak naprawdę Trump jest rozgrywany przez Putina, że jest naiwniakiem, który dał się złapać na haczyk rosyjski, a po drugiej strony mamy do czynienia z autokratą, człowiekiem zimnym, wykorzystującym swoją pozycję itp. Moim zdaniem to jest uderzenie w Trumpa – ocenił Lisicki.

Cejrowski o Putinie: Nikt nie kwestionuje tego, że mamy do czynienia z bandytą

– Ale nikt nie kwestionuje tego, że mamy do czynienia z zimnym draniem, z kobrą, bandytą, z kagiebowcem. Trump o tym wielokrotnie mówił – argumentował Cejrowski. – A co robi druga strona, która cieszy się porażkami dyplomacji Trumpa? Czy oni w czasie kadencji Bidena uczynili jakiś krok w kierunku pokoju, czy tylko podjudzali tego biednego Zełenskiego? – pytał.

