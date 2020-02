Film o społeczeństwie i kampanii prezydenckiej. Komasa zapowiada nowy projekt

Co prawda "Boże ciało" Komasy nie otrzymało Oscara, ale Komasa zapowiada już nowy film. "Żyjemy w spolaryzowanych czasach i brakuje nam kogoś takiego, kto sprawi, że wszyscy siądziemy do wspólnego stołu i zaczniemy znowu rozmawiać. Za kilka dni wchodzi kolejny mój film "Sala samobójców. Hejter", który jest głównie o tym, a także o kampanii prezydenckiej" – mówił reżyser w Los Angeles.

Komasa zapytany o to, czy wszedł w politykę odparł, że "to polityka weszła w jego życie". – Siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni jako ludzie niekoniecznie uczestniczący w polityce brać w tym udział, co powoduje zupełnie niepotrzebnie rozpad społeczny. Powinniśmy być razem i tym jest "Boże ciało", "Parasite" i "Joker" – mówił.

Reżyser podkreślił, że ma nadzieję, iż dzięki jego najnowszej produkcji uda się porozmawiać o tym "jakim jesteśmy społeczeństwem i do czego chcemy doprowadzić"