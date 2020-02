Wójcik kontra Wielowieyska. "Słychać wycie? Znakomicie"

– Dla mnie ustawa sądowa to ustawa walentynkowa. Wejdzie w życie 14 lutego z miłości do narodu – tłumaczył wczoraj w studiu Polsat News Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Do wypowiedzi polityka odniosła się dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska.

W poniedziałek wieczorem wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówił o ustawie dyscyplinującej sędziów, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent Andrzej Duda. Zdaniem ministra, ustawy nie powinno nazywać się „kagańcową” (tak nowelizację nazywa opozycja i część sędziów), ale „walentynkową”. – 14 lutego wejdzie w życie ustawa walentynkowa, z miłości do narodu – mówił Wójcik. Wójcik kontra Wielowieyska Niedługo po występie w Polsat News, Wójcik na Twitterze odpisał krytykom jego wypowiedzi. „Opozycja bardzo oburzyła się, że nazwałem »walentynkową« ustawę regulującą postępowania dyscyplinarne (wchodzi w życie 14. lutego i tylko konkretyzuje dzisiejsze regulacje). Jak mawiał klasyk: słychać wycie? Znakomicie. Konstytucyjna równość Obywateli wygrała” – napisał minister. „Panie Ministrze, zadaniem władzy jest dialog z tymi grupami społecznymi i zawodowymi, które protestują przeciwko rządowi. Odpowiedź władzy »Słychać wycie? Znakomicie!« jest nie do przyjęcia” – odpisała Wójcikowi Wielowieyska. „P. Redaktor, słowa zostały użyte wobec tych oponentów, którzy z lubością posługują się językiem dialogu i miłości, mówiąc o ustawie kagańcowej” – podkreślił w odpowiedzi Wójcik. W odpowiedzi na co, Wielowieyska zaprosiła go do słuchania audycji w radiu TOK FM