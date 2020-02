Halicki atakuje polski rząd w Parlamencie Europejskim. "Nękacie sędziów i Polaków"

Wczoraj wieczorem w europarlamencie odbyła się debata dotycząca „zagrożenia praworządności w Polsce”.

Głos zabrali między innymi europosłowie Zjednoczonej Prawicy – Patryk Jaki i Beata Szydło, ale również europosłowie polskiej opozycji, którzy na forum Parlamentu Europejskiego atakowali polskie władze.

"Nękacie sędziów i Polaków"

– Słyszę, że Polska jest nękana przez Unię Europejską. No nie. To wy, mówię do Prawa i Sprawiedliwości, nękacie sędziów i Polaków – mówił Halicki w trakcie debaty.

– Tu jest raport, który dotyczy 64 sędziów represjonowanych nielegalnie przez Izbę Dyscyplinarną, która nie powinna działać. To wy używacie fałszu, propagandy i na to też nie ma zgody. Ale mam jedną informację dla komisji dobra. Polskie społeczeństwo w historii dawało radę tym, którzy gwałcili prawo i chcieli być bezkarni. Tak samo będzie teraz – tłumaczył dalej europoseł.