Jakie obowiązki mają ślimaki?

Robert Biedroń zapowiedział, że jako prezydent zadba o stworzenie urzędu rzecznika praw zwierząt, gdyż – jak wyjaśnił we wpisie na Facebooku – „miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy najsłabszych – także zwierzęta”. To pomysł na wielu poziomach absurdalny, a także skrajnie szkodliwy. Podważający podstawę, na której opiera się cały zachodni system prawny – ba, nasze zachodnie myślenie i antropologia w ogóle.