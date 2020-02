Efekt programu "Mój Prąd": Polska w europejskiej czołówce w rozwoju fotowoltaiki

Jak zauważa serwis Energetyka24.com, dynamiczny wzrost udziału fotowoltaiki w sektorze OZE [Odnawialne Źródła Energii] w ostatnich latach spowodowany jest między innymi inwestycjami obejmującymi budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, małym biznesie oraz samorządach.

Jako główne źródło wsparcia rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych portal wskazuje Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. Serwis podkreśla tu znaczenie juruchomionego w 2019 roku programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Mój prąd", który ma za zadanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

"Dzięki odpowiedniemu wsparciu oraz rosnącej świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz właścicieli gospodarstw domowych sektor fotowoltaiczny stale się rozwija, a udział OZE w sektorze energetycznym w Polsce wzrasta" – czytamy.

"Mój prąd" to prawdopodobnie największy w Europie projekt dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. Budżet programu wynosi 1 mld zł. Pierwszy nabór wniosków zakończył się w grudniu ubiegłego roku. "Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii" – informowało Ministerstwo Cyfryzacji.