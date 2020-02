Co opozycja krzyczała do Lichockiej? Oto stenogramy z pamiętnego posiedzenia Sejmu

W czwartek wieczorem Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania sugerujące, że Joanna Lichocka pokazała w stronę opozycji środkowy palec. Posłanka PiS przekonywała, że "przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem" z nerwów. Mimowolnie popełniłam błąd. (…) Jeśli ktoś poczuł się urażony tym gestem, gestem, który nie miał złych intencji, to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić – oświadczyła Lichocka.

Co tak zdenerwowało posłankę PiS? Na stronie Sejmu pojawił się stenogram z burzliwych obrad. Wynika z niego, że gdy Lichocka przemawiała z sejmowej mównicy, politycy PO nie szczędzili ostrych słów pod jej adresem. Poniżej publikujemy fragment stenogramu z wystąpienia posłanki.

Marszałek:

Proszę panią poseł Joannę Lichocką o przedstawienie sprawozdania komisji.



(Sławomir Nitras):

Kto przedstawia? To jest dopiero wstyd.



(Krystyna Skowrońska):

Broni Kurskiego.



Poseł Sprawozdawca Joanna Lichocka:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Było tak: 12 lutego o poranku zebrała się komisja kultury i w tym momencie na kilkadziesiąt minut większość w tej komisji, trochę przez przypadek, uzyskała opozycja.



(Poseł Sławomir Nitras):

Ty sama jesteś przez przypadek.



Joanna Lichocka:

Jestem sprawozdawcą.Opozycja przegłosowała, proszę państwa, zaopiniowała pozytywnie wniosek...



(Głos z sali):

Trzeba to było uszanować.



Joanna Lichocka:

...o to, żeby przyjąć skandaliczny...



(Głos z sali):

To jest sprawozdanie?



(Sławomir Nitras):

Skandal!



Joanna Lichocka:

...skandaliczny wniosek Senatu o to, żeby uniemożliwić dofinansowanie mediów publicznych.



(Głos z sali):

Kobieto, co ty mówisz? Precz!



(Głos z sali):

To jest sprawozdanie?



Joanna Lichocka:

Jak państwo widzicie z tej reakcji, opozycja nie może przeboleć, że media publiczne istnieją...



(Głos z sali):

Pani marszałek, proszę ją uciszyć.



[...]

Joanna Lichocka:

Dzisiaj komisja zebrała się ponownie i zmieniła decyzję o pośle sprawozdawcy.



(Krystyna Skowrońska):

Kobieto, co ty mówisz?



Joanna Lichocka:

Bo opozycja wybrała na posła sprawozdawcę panią poseł Scheuring-Wielgus.



(Sławomir Nitras):

Jak można tak kłamać? To jest sprawozdanie komisji?



Joanna Lichocka:

Przeczytam stanowisko komisji przegłosowane przez opozycję.



(Sławomir Nitras):

Dlaczego pani na to pozwala?



(Głos z sali):

Kłamczucho!



(Sławomir Nitras):

Absolutny skandal.



Joanna Lichocka:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 10 lutego 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia. Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r. wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwałę Senatu przyjąć.



(Głos z sali):

Przegraliście, uwierzcie, zaczynacie przegrywać.



Joanna Lichocka:

Tak brzmi przyjęte przez opozycję stanowisko komisji.



(Sławomir Nitras):

I to pani powinna powiedzieć, a nie...



Marszałek:

Panie pośle, proszę o spokój.



(Sławomir Nitras):

Nie, nie będę spokojny, pani marszałek.



Joanna Lichocka:

Mniejszość w tej komisji przez te kilkadziesiąt minut oczywiście głosowała przeciw. Teraz również informuję, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość w tym Sejmie, odrzuci ten wniosek jako próbę zniszczenia mediów publicznych.



(Głos z sali):

Zabierze pieniądze na nowotwory i da Kurskiemu.



(Głos z sali):

Ale to nie twoja rola.



(Głos z sali):

Co ty gadasz, babo?



Joanna Lichocka:

Media publiczne, Telewizja Polska, Polskie Radio powinny istnieć i powinny służyć Polakom. Bardzo dziękuję.

(w tle słychać oklaski, jednak część posłów uderza w pulpity i skanduje: Hańba! Hańba! Hańba!)