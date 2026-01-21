Następny kraj porwie prezydenta? Ujawniono nagranie

O manewrach wojsk Xi Jinpinga poinformowała państwowa telewizja China Central Television. Stacha opublikowała nagrania przedstawiające działania chińskich sił specjalnych.

Chociaż szczegóły ćwiczeń nie zostały ujawnione, cała akcja jest postrzegana jako demonstracja chińskich możliwości militarnych. Ma to być reakcja na amerykańską operację w Wenezueli, w wyniku której prezydent kraju, Nicolas Maduro, został ujęty przez siły USA.

Jak podaje japoński portal Nikkei Asia, "ćwiczenia polegały na identyfikacji budynku z celami za pomocą wojskowego drona, a następnie na nocnym nalocie sił specjalnych, co widać na nagraniu". "Zespół uderzeniowy użył kusz wojskowych, ominął wrogie posterunki strażnicze i wyeliminował czterech 'terrorystów'. Symulowany atak został zakończony w niecałe dwie minuty" – wskazał serwis, na którego ustalenia powołuje się TVP Info.

Chińska prowokacja nad Tajwanem

W poniedziałek chiński dron wojskowy naruszył przestrzeń powietrzną Tajwanu. Jak podają media, to pierwszy tego typu incydent w historii.

Maszyna rozpoznawcza miała znajdować się w przestrzeni powietrznej wyspy Pratas przez około cztery minuty wczesnym rankiem w sobotę.

Obszar, nad którym pojawił się dron, znajduje się około 400 kilometrów od głównego lądu Tajwanu. Bloomberg wskazał, że sytuacja z chińskim dronem jest pierwszym tego typu incydentem z udziałem chińskiego bezzałogowca.

Jak przekazał tajwański resort obrony, dron przeleciał nad strefą obrony powietrznej. Ministerstwo zwróciło uwagę, że maszyna opuściła strefę po nadaniu ostrzeżeń na międzynarodowych częstotliwościach radiowych.

Agencja Bloomberg zaznaczyła, sytuacja z chińskim dronem uwydatnia "próby zastraszania" Tajwanu środkami militarnymi przez Pekin. Tajpej zintensyfikowało bowiem działania, których celem jest wzmocnienie obrony, aby zapobiec wszelkim atakom.

Czytaj też:

Rosja porwie Zełenskiego? Niepokojące słowaCzytaj też:

Czystka na najwyższych szczeblach władzy. Co się dzieje w Wenezueli po obaleniu Maduro?