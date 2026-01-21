Chcą aborcji na życzenie. Episkopat zareagował

Proponowana ustawa przewiduje rozszerzenie podstaw do legalnej aborcji, zezwalając na jej przeprowadzenie na żądanie do 12 tygodnia ciąży, a do 20 tygodnia w przypadkach, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia kobiety, jej dobrego samopoczucia psychicznego lub stabilności społeczno-ekonomicznej.

Chodzi o sytuacje, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia kobiety, jej dobrego samopoczucia psychicznego lub stabilności społeczno-ekonomicznej.

Uprości ona również dostęp do usług aborcyjnych poprzez ograniczenie biurokracji i umożliwienie lekarzom i pacjentom podejmowania decyzji, zamiast wymagania zgody sędziego w ramach postępowania sądowego. Ponadto wykwalifikowane położne będą mogły świadczyć usługi aborcyjne, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wreszcie, proponowana ustawa podkreśla, że jedynym wymogiem do przeprowadzenia aborcji będzie świadoma zgoda, nawet w przypadku kobiet nieletnich.

Kościół reaguje na projekt. "Jesteśmy całkowicie przeciwni"

W oświadczeniu duszpasterskim odczytywanym podczas wszystkich Mszy św. biskupi ostrzegli, że ustawa zagraża świętości życia ludzkiego i stanowi niebezpieczną zmianę w wartościach narodowych.

"Jako Kościół jesteśmy całkowicie przeciwni aborcji i chcielibyśmy zaapelować do wszystkich ludzi wierzących i wszystkich, którzy cenią życie, aby modlili się i wypowiadali się przeciwko temu złu" – napisali biskupi w oświadczeniu.

Powołując się na chrześcijański imperatyw "wybierania życia", biskupi opisali aborcję jako "zło", które sankcjonuje "masakrę niewinnych".

"Bronimy świętości życia"

"Jakże smutne jest to, że w zeszłym roku cały świat świętował wraz z nami zniesienie kary śmierci w naszym kraju, a dziś patrzy, jak cofamy się o krok wstecz i sankcjonujemy masakrę niewinnych" – stwierdzili biskupi. Zaznaczyli, że historia osądzi dzisiejsze pokolenie, jeśli nie zdoła ono "bronić słabszych członków naszego społeczeństwa". "Jako Kościół bronimy świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wartość ta znajduje również odzwierciedlenie w naszej kulturze, która otacza życie szacunkiem" – dodano.

Biskupi potępili ustawę jako formę "kultu ołtarza ofiar z ludzi" i wezwali senatorów do zbadania swoich sumień przed oddaniem głosów. Ostrzegli ich przed zgodą na to, aby poprawność polityczna, interesy finansowe lub pragnienie znaczenia przeważyły nad obroną życia ludzkiego.

"Czy to pieniądze, poprawność polityczna czy dążenie do znaczenia sprawiają, że decydujecie się czcić ołtarz ofiar z ludzi? Tak jak Mojżesz nakazał Izraelitom, my wzywamy was, abyście wybrali życie" – stwierdzili biskupi katoliccy Zimbabwe.

Czytaj też:

Tak wykorzystują "przesłankę psychiatryczną". Rośnie liczba aborcjiCzytaj też:

Aborcja w Oleśnicy. Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia Małgorzaty Manowskiej