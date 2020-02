26. edycja Konferencji "Europa Karpat"

Konferencja będzie również okazją do debaty o wspólnych bohaterach wolności łączących kraje regionu, a także charakterystycznemu dla Europy Środkowej sposobowi rozumienia idei wolności zawartemu w formule „maksimum różnorodności na minimum terytorium”. Z kolei w ramach panelu „Roger Scruton – wspólnota doświadczeń, wspólnota celów”, który poprowadzi redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, odbędzie się dyskusja, nawiązująca do spuścizny pozostawionej przez zmarłego niedawno brytyjskiego filozofa.

Konferencji towarzyszyć będzie wiele wydarzeń dodatkowych, m.in. zaplanowane na dziś I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza” organizowane w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Wśród uczestników Konferencji będą m.in.: prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Krzysztof Szczerski, prof. Andrzej Szymanowski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a także b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, inicjator i pomysłodawca "Europy Karpat". Prezydium Sejmu będzie natomiast reprezentował wicemarszałek Ryszard Terlecki, który poprowadzi panel poświęcony współpracy parlamentarnej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Sesje odbywają się regularnie m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów, dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też obszaru Trójmorza i Europy Środkowo-Wschodniej.

PROGRAM KONFERENCJI "EUROPA KARPAT":