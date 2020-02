Dziennikarz oburzony, nie przebiera w słowach: "To są po prostu zera", "to zwykła szmata, która powinna zniknąć"

"Gazeta Wyborcza" opublikowała wczoraj artykuł o tym, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło ugryzła w rękę mieszkańca Milanówka. "Mieszkaniec Milanówka twierdzi, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło roznosiła plakaty ośmieszające jednego z kandydatów. Kiedy próbował ją zatrzymać, ugryzła go w rękę" – oto lead artykułu. "GW" opisuje wersję wydarzeń, w której kobieta "rzuciła się" na niewinnego mężczyznę i pogryzła go w rękę. Dopiero w drugiej części tekstu można zapoznać się z wersją szefowej kampanii Andrzeja Dudy, która poinformowała, że została zaatakowana, broniła siebie i swoje dziecko, a po całym zajściu wezwała policję i poddała się obdukcji.

Sprawa jest szeroko komentowana w sieci. Głos zabrało także wielu polityków i dziennikarzy. Do reakcji tych odniósł się na Twitterze Dawid Wildstein, który nie szczędził mocnych słów. Nie stronił też od podania konkretnych nazwisk.

"Zapamiętajcie te kilka nazwisk. Np Sadurski czy Grochal. To są po prostu zera. W polityce widziałem już wiele świństwa ale atakować kobietę za to, że broniła swojego dziecka przed bandytą? Bo jest związana z prezydentem Dudą? Brawo GW. Nienawiść wam do wyżarła resztki mózgów" –napisał Wildstein. To jednak nie jedyny jego wpis w podobnym tonie. "Red. nacz. GW stwierdził, że artykuł uderzający w rzeczniczkę Prezydenta to dowód na wolność słowa. Nie. To kolejny dowód na to, że GW to zwykła szmata, która powinna zniknąć. Szmata gotowa uderzyć w kobietę, która broniła dziecko. Szmata, która jest zaprzeczeniem wolności słowa" – podkreślił w kolejnym tweecie.