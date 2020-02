Nowy sondaż. Wielkie zaskoczenie w II turze wyborów

Dziennikarz oburzony, nie przebiera w słowach: "To są po prostu zera", "to zwykła szmata, która...

To kolejny dowód na to, że GW to zwykła szmata, która powinna zniknąć - napisał na Twitterze Dawid Wildstein. Jego wpis dotyczy wczorajszej publikacji nt. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło.