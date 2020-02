Dramatyczne wyznanie Wałęsy: Na tym świecie już jestem skończony…

Zaskakujący list Giertycha do Gersdorf. Żąda interwencji Ziobry

Roman Giertych skierował do Małgorzaty Gersdorf zaskakujący list. Mecenas został ukarany grzywną przez sędziów Izby Dyscyplinarnej. Teraz chce, by I Prezes SN skierowała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratora generalnego.