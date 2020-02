Polscy turyści objęci kwarantanną

W Europie obowiązuje umiarkowany poziom zagrożenia koronawirusem, z wyjątkiem Włoch, gdzie, decyzją ekspertów z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, został on podniesiony do wysokiego. We Włoszech odnotowano już kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilkaset osób zarażonych niebezpiecznym wirusem. Wczoraj pierwsze przypadki zarażenia potwierdziły Chorwacja i Austria.

Kwarantanna w hotelu na Teneryfie

Jak podaje Radio ZET, w jednym z hotelu na Teneryfie ponad tysiąc turystów objęto kwarantanną, ponieważ u jednego z turystów zdiagnozowano koronawirusa. Pierwszy chory to turysta z Włoch. Zakażenie koronawirusem potwierdzono później u jeszcze trzech osób.

Serwis ustalił, że wśród osób objętych kwarantanną jest sześć osób z Polski. „Goście nie muszą przebywać zamknięci w pokojach, mogą spacerować po terenie hotelu. Kwarantanna potrwa 14 dni” – podaje Radio ZET.