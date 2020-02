"Rz": Lichocka będzie sprawozdawcą uchwały ws. ataku na prezydenta

Prezydent Andrzej Duda przyjechał do Pucka na uroczystości 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Prezydent został tam wygwizdany przez działaczy KOD, którzy przyjechali z Warszawy. Pikietujący mieli ze sobą transparenty, na których widniały hasła m.in. "Konstytucja" i "Duda jesteś wstydem narodu", gwizdali i wykrzykiwali hasła m.in.: "Marionetka" i "Będziesz siedział". Z osobami zakłócającymi wystąpienie Dudy spotkała się potem Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka KO na prezydenta została przez nie przywitana głośnym aplauzem.

Projekt uchwały "w związku z wydarzeniami w Wejherowie i Pucku" złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jak czytamy w projekcie, 10 lutego w Wejherowie i Pucku doszło do "bezprzykładnego ataku na prezydenta RP", a "grupa chuliganów zakłóciła przebieg państwowych uroczystości lżąc i obrażając głowę państwa". "Sejm Rzeczypospolitej wyraża najwyższe oburzenie wobec barbarzyńskich zachowań wymierzonych w autorytet polskiego państwa oraz w przebieg ważnych dla tożsamości mieszkańców Pomorza i całego kraju uroczystości stulecia zaślubin Polski z morzem" – głosi projekt stanowiska. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciw wprowadzaniu nienawiści i przemocy do życia publicznego i oświadcza, że nie ma na to zgody i że nigdy, w żadnych okolicznościach, nie może być przyzwolenia na zachowania godzące w głowę państwa i prestiż naszego kraju" – napisano w uchwale.

Jak informuje "Rzeczpospolita", na sprawozdawcę projektu wybrano Joannę Lichocką, a doszło do tego, jeszcze zanim rozpętała się wokół jej osoby afera w związku z nieparlamentarnym gestem. Pytany o tą sprawę przez dziennik poseł PiS Grzegorz Matusiak, powiedział, że nie było na razie w klubie dyskusji na temat zmian. Z kolei poseł Zbigniew Dolata stwierdził, że "sprawozdawcą powinna zostać osoba, wokół której nie ma kontrowersji".