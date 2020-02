Tarczyński o Olejnik: Dlaczego zataiła to przed widzami TVN24?

Gościem "Kropki nad i" na antenie TVN24 był wczoraj europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Jednym z tematów rozmowy było podpisanie przez prezydenta ustawy o 13. emeryturach. Monika Olejnik zapytała swojego gościa, dlaczego przyznane są one wszystkim. – Dlaczego ta ustawa jest również dla esbeków? Bo to jest dla wszystkich. Skoro państwo zabrali esbekom, w cudzysłowie, bo zabrali państwo też uczciwym ludziom pieniądze, to dlaczego ta trzynastka jest też dla esbeków? – pytała.

W odpowiedzi na to, Bielan podkreślił, że nikt nikomu pieniędzy nie zabrał. – Jak to nie? – pytała dziennikarka. – My zmniejszyliśmy ludziom, którzy współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa dodatkowe emerytury, które mieli…– odpowiadał cierpliwie polityk. – Nie, proszę pana, zaniżyliście do najmniejszej – nie ustępowała Olejnik. – No tak, taką najmniejszą emeryturę otrzymują miliony Polaków. Może pani się zdziwi, ale tak jest w Polsce – skwitował Bielan.

Do wczorajszego programu odniósł się na Twitterze Dominik Tarczyński. "Monika Olejnik rzuciła się na Adama Bielana wściekła, że esbecy dostają taką samą emeryturę, jak miliony Polaków" – zaczął swój wpis na Twitterze. "Dlaczego zataiła przed widzami TVN24, że jej ojciec, Tadeusz Olejnik (1932–2015), był majorem SB?" – zapytał europoseł PiS.