Awantura podczas spotkania z prezydentem

Rabka-Zdrój – kolejny punkt na trasie "DudaBusa". Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami tego miasta Andrzej Duda mówił o tym o sytuacji polskich rodzin. Podkreślał, że Polacy zasługują na to, by godnie żyć, mieć dobre warunki pracy i być za tę pracę odpowiednio wynagradzanym. – Zasługujemy na to, żeby wieść po prostu spokojne życie. Polska rodzina zasługuje na to, aby była dostrzegana przez tych, którzy w Polsce sprawują władzę, zwłaszcza ta rodzina, która wychowuje dzieci – wskazywał.

Spotkanie nie obeszło się jednak bez incydentu. Kiedy ubiegający się o reelekcję prezydent zaczął mówić o wprowadzonych przez obecną ekipę rządzącą prgramach socjalnych, takich jak Rodzina 500 Plus czy 13. emerytura, kilka obecnych w tłumie osób wyciągnęła Konstytucję i zaczeła wznosić okrzyki, próbując zakłócić jego wystąpienie. Zwolennicy Andrzeja Dudy zagłuszali hasło "Kostytucja" krzycząc "Andrzej Duda" i "pierwsza tura".

Jak wynika z nagrań zamieszczonych na Twitterze przez reportera Radia Kraków, przeciwnicy prezydenta pojawili się także przed gmachem, w którym odbywało się spotkanie.