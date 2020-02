Kontrowersyjny pomnik Bitwy Warszawskiej. Pawłowicz nie wytrzymała

Nagrodzony projekt przewiduje wzniesienie strzelistego obelisku, u którego podnóża znajdzie się przestrzeń fontanny. Po bokach monumentu umieszczone zostaną dwa modernistyczne bloki, tworzące rodzaj bramy. – Zrealizujemy ten projekt tak, jak trzeba. Najważniejsze jest to, do czego teraz doszliśmy. Chcielibyśmy, aby udało się ten pomnik odsłonić w sierpniu tego roku – mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Projekt wzbudził falę komentarzy. Wiele osób krytykowało zarówno sam projekt, jak i fakt, że pomimo szumnych zapowiedzi nie udało się postawić łuku tryumfalnego na setną rocznicę bitwy.

Reakcja Pawłowicz

Kilka tygodni temu, po tym jak została sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz zdecydowała się usunąć swoje profile w mediach społecznościowych. – Tak,usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków – przyznaje Pawłowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz jednak zdecydowała się powrócić do aktywności internetowej. Gdy rzecznik miasta stołecznego Warszawy Kamil Dąbrowa pokazał na Twitterze zdjęcie projektu pomnika jej reakcja była ostra i jednoznaczna. "Coś okropnego" – napisała.

"W Warszawie TYLKO Łuk Triumfalny Nie zacierać pamięci narodowej takimi NIC niemówiącymi kamiennymi wybrykami Proszę Pana Jana Pietrzaka o szersze upublicznienie i wznowienie zbiórki na prawdziwy pomnik chwały i wdzięczności za ocalenie Polski,Europy i świata" – napisała Pawłowicz.